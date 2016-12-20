Нож Катран накладка орех, Кизляр

Цельнометаллический охотничий нож Катран от известного российского бренда Кизляр - достаточно универсальный режущий инструмент. Длина клинка чуть выше средней, острие вытянутое. Нож имеет хорошую проникающую способность и долго сохраняет заточку.
Рукоять эргономичной формы оснащена подпальцевыми упорами. Накладки изготовлены из кавказского ореха. Поверхность рукояти хорошо зашлифована. Для большего комфорта хранения и транспортировки имеется также отверстие под темляк.
Аксессуар поставляется в добротных кожаных ножнах черного цвета.
|Тип
|Туристический нож
|Производитель
|Кизляр
|Марка стали
|X50CrMoV15
|Общая длина (мм)
|205
|Длина клинка (мм)
|108
|Толщина обуха (мм)
|2.1
|Ширина клинка (мм)
|20
|Твердость стали
|55-57
|Материал рукояти
|кавказский орех
|Категории
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