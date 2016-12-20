Нож Катран накладка орех, Кизляр

Цельнометаллический охотничий нож Катран от известного российского бренда Кизляр - достаточно универсальный режущий инструмент. Длина клинка чуть выше средней, острие вытянутое. Нож имеет хорошую проникающую способность и долго сохраняет заточку.

Рукоять эргономичной формы оснащена подпальцевыми упорами. Накладки изготовлены из кавказского ореха. Поверхность рукояти хорошо зашлифована. Для большего комфорта хранения и транспортировки имеется также отверстие под темляк.

Аксессуар поставляется в добротных кожаных ножнах черного цвета.