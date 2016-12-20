Нож Катран накладка орех, Кизляр
Нож Катран накладка орех, Кизляр
Нож Катран накладка орех, Кизляр
Нож Катран накладка орех, Кизляр

Нож Катран накладка орех, Кизляр

Арт. katran_50o
Не является холодным оружием
Цена:
1 450 руб
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Цельнометаллический охотничий нож Катран от известного российского бренда Кизляр - достаточно универсальный режущий инструмент. Длина клинка чуть выше средней, острие вытянутое. Нож имеет хорошую проникающую способность и долго сохраняет заточку.
Рукоять эргономичной формы оснащена подпальцевыми упорами. Накладки изготовлены из кавказского ореха. Поверхность рукояти хорошо зашлифована. Для большего комфорта хранения и транспортировки имеется также отверстие под темляк.
Аксессуар поставляется в добротных кожаных ножнах черного цвета.

 

Тип Туристический нож
Производитель Кизляр
Марка стали X50CrMoV15
Общая длина (мм) 205
Длина клинка (мм) 108
Толщина обуха (мм) 2.1
Ширина клинка (мм) 20
Твердость стали 55-57
Материал рукояти кавказский орех
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